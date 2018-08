Am Dienstag hatte der Dax seine Gewinne im Handelsverlauf wieder hergeben müssen. Konjunkturdaten könnten am Mittwoch für neue Impulse auf dem Parkett sorgen.

Der Dax dürfte nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Mittwoch kaum verändert in den Handel starten. Experten sehen das wichtigste deutsche Barometer vorbörslich marginal im Plus bei 12.369 Punkten.

Am Dienstag hatte der Dax nach einer schwächeren Phase eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex legte im Vormittagshandel sogar leicht zu, gab seine Gewinne im weiteren Verlauf jedoch wieder ab und schloss nahezu unverändert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...