Zürich (awp) - Der aus New York stammende Investmentfonds Cerberus Capital prüft offenbar Investitionen in den Flughafen-Dienstleister Swissport. Dies berichtete die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Swissport gehört zum finanziell angeschlagenen chinesischen Mischkonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...