Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für K+S nach Zahlen von 21,30 auf 19,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, kürzte Analyst Chris Counihan seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Salz- und Düngemittelproduzenten. Im Kalisegment dürfte der Preisdruck bis ins Jahr 2019 anhalten, hinzu kämen die Probleme in einem Werk. Im Salzgeschäft würden positive Preiseffekte wieder aufgefressen./tav/tih Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-08-15/08:59

ISIN: DE000KSAG888