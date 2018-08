Hachja, wäre es nicht schön, den Beruf einfach an den Nagel zu hängen und stattdessen von regelmäßigen Kapitalerträgen zu leben? Wenn du ein waschechter Einkommensinvestor bist, hast du bestimmt auch schon einmal von einem solchen Szenario geträumt. Vielleicht hast du in der Folge versucht, mithilfe deines Taschenrechners ein solches Szenario mal durchzukalkulieren. Und bist dabei gescheitert, weil es so manche Unwägbarkeiten gibt. Falls das alles auf dich zutrifft, macht nix! Denn heute habe ich mir vorgenommen, durchzuspielen, mit welchen Vermögenswerten man möglicherweise die finanzielle Freiheit mithilfe von Dividenden erlangen kann. Bestimmt findest auch du dich irgendwo in ...

