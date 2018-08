Der dänische Seafood-Anbieter Vega Salmon mit Hauptsitz in Kolding ist einer der ersten Anwender des Verfahrens. Seine Range mit Produkten aus geräuchertem Lachs wird in der attraktiven Verpackung unter verschiedenen Marken von internationalen Handelsgruppen vertrieben. Die Verpackungen entstehen auf einem Sealpac A10 Traysealer mit 8-fachem Siegelwerkzeug. Eine Lochung vereinfacht das Aufhängen - für eine besonders attraktive hängende Präsentation am POS.

Haltbar und nachhaltig

Das vom Oldenburger Verpackungsspezialisten Sealpac entwickelte Flatskin-Verfahren vereint eine attraktive Produktpräsentation mit verlängerter Haltbarkeit und einem besonders nachhaltigen Materialeinsatz: ...

