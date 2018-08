Störmelder dienen an Elektrizitätsverteilnetzen dazu, Störungen an Freileitungen und Erdkabeln zu erkennen und anzuzeigen. Bild 1 zeigt beispielsweise einen an einer Freileitung angebrachten Störmelder, an dessen Unterseite sich eine LED befindet. Diese leuchtet im Fall eines Überstroms auf, sodass das Wartungspersonal schon aus einiger Entfernung erkennen kann, wo eine Störung vorliegt. Richtig installiert, können Störmelder die Betriebskosten senken und Stromausfälle verkürzen, indem sie Informationen darüber liefern, in welchem Abschnitt eines Netzes ein Ausfall aufgetreten ist. Gleichzeitig verbessern sie die Funktionssicherheit und dämmen etwaige Schäden an den Anlagen ein, indem sie den Bedarf an riskanten Fehlerdiagnose-Prozeduren reduzieren. Bedingt durch den Anbringungsort versorgen vorwiegend Batterien die Störmelder, sodass ein geringer Stromverbrauch wünschenswert ist. Überdies gibt es bei Störmeldern die Option der drahtlosen Konnektivität, um mit Handheld-Geräten oder Terminals am Fuß des jeweiligen Freileitungsmasts oder der jeweiligen Struktur kommunizieren zu können.

Neu entwickelte, wenig Strom verbrauchende Mikrocontroller und drahtlose Konnektivitätstechnik haben die Entwicklung intelligenter Störmelder möglich gemacht. Bild 2 illustriert deren mögliche Verwendungsweise. Es zeigt auch, dass die Störmelder an den Verbindungsstellen des Freileitungsnetzes angebracht sind. Per Funk erhalten die Remote Terminal Units (RTUs), die sich an den Masten befinden, die gemessenen Temperaturen und Ströme in den Leitungen. Die RTUs wiederum sind mit einem GSM-Modem ausgestattet, um die Daten über das Mobilfunknetz in Echtzeit an die Zentrale zu übermitteln. Auf umgekehrtem Weg kann die Zentrale steuernd in die Störmelder eingreifen und Diagnosen mit ihnen durchführen. Im Fall von Erdkabeln sind die Störmelder per Leitung mit der RTU verbunden.

Man kann einen intelligenten Störmelder auch als vernetzten Störmelder bezeichnen, ...

