Unsicherheit bleibt Trumpf an den Aktienmärkten. Der DAX startete gestern gut in den Handelstag. Allerdings bröckelten die Gewinne von Stunde zu Stunde mehr ab. Am Ende schloss er exakt auf Vortagesniveau. Marktidee: Activision Blizzard Die Aktie von Activision Blizzard befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Seit dem Jahr 2009 hat sich der Kurs verzehnfacht. Zuletzt gab es allerdings einen deutlichen Rücksetzer. Dabei rutschte die Aktie unter wichtige Unterstützungen. Jetzt kommt es auf einen weiteren Support an.