Bern - AAAccell, Dotphoton, Exeon Analytics, Sentifi und ROVENSO, so heissen die Gewinner der sechsten Swisscom StartUp Challenge. Sie haben im Jury-Pitch im Swisscom Braingym in Bern überzeugt. Nun geht's ins Silicon Valley, wo sie von einem einwöchigen Business Acceleration Programm profitieren.

Seit Lancierung der StartUp Challenge 2013 haben sich über 851 Start-up beworben. Für die diesjährige Ausgabe sind über 238 Bewerbungen eingegangen, was einem neuen Teilnehmerrekord entspricht. Die Bewerber stammen u.a. aus den Bereichen ICT, Cloud Services, Fintech, Artificial Intelligence, IOT, Robotics, Digital Marketing und Cyber Security.

Die besten zehn traten am Dienstag vor einer Fachjury zum Pitch an. Diese bestand unter anderem aus Roger Wüthrich-Hasenböhler (Chief Digital Officer Swisscom), Carole Ackermann (Investor and President Business Angels Switzerland, Lukas Weder (Gründer EAT.ch) sowie Beat Schillig (Geschäftsführer des Programm-Partners venturelab).

Massgeschneidertes Mentorenprogramm im Silicon Valley

Mit einem überzeugenden Geschäftsmodell, Teamgeist und Entschlossenheit haben die fünf Gewinner bei der Jury gepunktet: AAAccell, Dotphoton, Exeon Analytics, Sentifi und ROVENSO haben sich die Teilnahme am einwöchigen Business Acceleration Programm im Silicon Valley gesichert. Dort werden sie von den persönlichen Erfahrungen von Top-Entrepreneurs ...

