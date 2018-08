DAX-Analyse am Morgen: Blue Chips ohne Power

Der gestrige Handelstag präsentierte sich zweigeteilt: während der DAX am Vormittag - auch dank eines stärker als erwartet angestiegenen Wirtschaftswachstums in Deutschland - noch bis auf das Intraday-Top bei 12.462 Punkten kletterte, ging den Blue Chips im weiteren Verlauf die Kraft aus, und die Kurse rutschten im Tief auf 12.295 Zähler ab, den niedrigsten Stand seit dem 04. Juli. Immerhin gelang es dem Index, die Verluste noch einzudämmen und so per Tagesschluss eine Nullnummer in den Feierabend zu retten. Die charttechnische Ausgangslage bleibt damit unverändert:

