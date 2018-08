Präsident Erdogan reagiert mit Gegenstrafzöllen Bundeskanzlerin Merkel fordert strikte Linie beim Brexit DE30-Bullen versuchen den Kurs zu stabilisieren Vorerst wenig Hoffnung für den EUR

Die Beziehung zwischen den USA und der Türkei spitzt sich weiter zu. Andrew Brunson wird weiterhin in der Türkei festgehalten. Der US-Pastor soll laut türkischen Ermittlungen mit dem Putschversuch im Jahr 2016 in Verbindung stehen. Nach einer Verdopplung der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium sowie weiteren Strafzöllen auf türkische Produkte, kündigt Recep Tayyip Erdogan nun Gegenmaßnahmen an. Insbesondere die US-amerikanische Elektronik- und Bauindustrie soll es treffen. "Wenn die ihre iPhones haben, gibt es auf der anderen Seite Samsung, und wir haben unser eigenes Vestel" sagte der türkische Präsident. Die TRY erlebte Ende der letzten Woche eine dramatische Abwertung mit neuen Rekordtiefs. Seitdem konnten sich die Währungspaare EURTRY und USDTRY (aktuell bei 7,1868 und 6,3303) zwar wieder etwas fangen. ...

