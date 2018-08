Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im frühen Geschäft ganz leicht fester und hält damit die Marke von 9'000 Punkten. Die Türkei-Krise beschäftigt die Marktteilnehmer zwar weiterhin, scheint für den Moment aber ihren ersten Schrecken etwas verloren zu haben. Nach den zwei schwachen Tagen unmittelbar vor und nach dem Wochenende scheint damit zumindest der Stabilisierungsversuch im Anschluss an den Zerfall der türkischen Lira weiterzugehen. Bereits am Vortag hatte sich der Leitindex SMI kaum von der Stelle bewegt.

Die Nervosität wegen der Zuspitzung der Krise in der Türkei sei zwar weiterhin hoch, hiess es in Marktkreisen. Und es wurden schon fleissig Vergleiche mit früheren Krisen angestellt. Gleichzeitig kommen Beobachter aber auch zum Schluss, dass die türkische Wirtschaft letztlich zu klein sei, um ernsthafte Verwerfungen in Europa auszulösen.

Der ...

