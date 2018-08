Als Nectar vor zwanzig Jahren in der Nähe von Novi Sad im Nordwesten Serbiens mit der ersten Produktionslinie zur Verarbeitung von Fruchtsäften in Getränkekartons startete, war noch nicht abzusehen, welch rasante Entwicklung der Betrieb nehmen würde. Nach fünf Jahren wurde in Vladicin Han im Süden des Landes eine Fabrik für die Produktion von Fruchtkonzentraten und -pürees erworben. 2005 wurde der Maschinenpark um je eine PET-, Glas- und Dosen-Linie erweitert, neue Getränkekarton-Linien kamen bald hinzu. Seit 2008 ist Nectar Mehrheitseigentümer der Mineralwasserfabrik Heba im ebenfalls südserbischen Bujanovac, und seit 2013 gehört Fructal zu Nectar, ein slowenischer Fruchtverarbeiter mit über siebzigjähriger Tradition. Heute ist Nectar ein regelrechtes Vorzeigeunternehmen. Das beweist nicht nur die 2013 erfolgte Auszeichnung als beste Unternehmensmarke in Serbien. Kein Wettbewerber deckt alle Stufen der Wertschöpfungskette so vollständig ab wie Nectar: von eigenen Plantagen über den Einkauf und die Verarbeitung von Früchten, Kooperationen mit Obstbauern bis hin zum fertigen Produkt. Der hohe Anspruch findet in den zwei Worten "Nije Svejedno" Ausdruck - ins Deutsche lässt sich das am ehesten mit "Es macht einen Unterschied" übersetzen. Diesen Slogan nutzt das weit über die Grenzen der Balkanregion hinaus bekannte Unternehmen und erklärt in seiner Markenkampagne auf sehr emotionale Weise, dass es einen Unterschied macht, was man trinkt und worauf man sich freut.

Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit, die man hier der Produktqualität und Lebensmittelsicherheit widmet: Bisher wurden die sensiblen Produkte pasteurisiert und mithilfe der Ultra-Clean-Filling-Technologie (UCF) abgefüllt, bei der die Abfüll- und Verschließerzone unter Überdruck gesetzt werden. Die Luft wird über Filter eingeblasen, um eventuelle mikrobiologische Verunreinigungen zu vermeiden. Darüber hinaus wurden die leeren Flaschen zunächst mit Stickstoff befüllt, um die mikrobiologische Qualität des Abfüllprozesses zu verbessern. Um den wachsenden eigenen Ansprüchen an die Qualität der Produkte gerecht zu werden, entschied sich Nectar für die aseptische Abfüllung: Sie ermöglicht eine deutliche Ausweitung des Sortiments - und zwar sowohl hinsichtlich des Fruchtgehalts, als auch mit Blick auf unterschiedliche Geschmacksrichtungen und Produktvarianten in allen ...

