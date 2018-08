Denn auch für 2018 konnte es in den Kategorien Aluminiumtuben, Kunststofftuben, Laminattuben sowie bei den Prototypen nur jeweils einen Gewinner geben. Keine leichte Wahl also bei der Fülle neuer Ideen, innovativer Anwendungen und technischer Neuerungen, die es zu bewerten galt.

Auszeichnung für digitales Wasserzeichen

Den ersten Platz bei Aluminiumtuben belegte der italienische Hersteller La Metallurgica mit einem Haarfärbemittel. Der besondere Clou: Obwohl die Tuben augenscheinlich alle gleich aussehen, liegt die eigentliche Innovation zuerst noch im Verborgenen. Unsichtbar für das menschliche Auge und perfekt in das Druckbild integriert befindet sich ein digitales Wasserzeichen. Durch eine spezielle Software können sogar unterschiedliche digitale Marken in das Motiv eingebettet werden. Mithilfe der App Linkreader kann die jeweilige digitale Markierung auf der Tube ganz einfach gescannt werden. Der Verbraucher hat dann beispielsweise per Smartphone oder Tablet direkten Zugriff auf unterschiedlichste digitale Daten und Medien. Hier stehen fast alle Möglichkeiten offen: Die kundeneigene Website, spezielle Landing Pages, Videos, Facebook Profile, Kontaktdaten für die weitere Kommunikation, Blogs und Foren, und weitere maßgeschneiderte Informationen. Ein echter Meilenstein für die verbraucherorientierte Kommunikation der Zukunft und nicht zuletzt ein weiterer wichtiger Schutz gegen Produktfälschung.

Flache Schultern gegen Wasserstau

Den Sieg in der Kategorie Kunststofftuben trug der französische Hersteller Albea davon. Für die Marke "Klorane" von Pierre Fabre wurde eine ...

