Explorex gewährt Mariner Resources Corp. eine Option auf die Liegenschaft Silver Dollar

Vancouver, BC, Kanada - 15. August 2018, ExplorexResources Inc. (das Unternehmen oder Explorex) (EX:CSE; 1XE:FSE; EXPXF:US) gibt bekannt, dass es eine Optionsvereinbarung mit Mariner Resources Corp. (Mariner) abgeschlossen hat, wonach Mariner das Recht hat, eine Beteiligung von 75% an der Liegenschaft Silver Dollar (Silver Dollar) zu erwerben. Dafür sind bestimmte Barzahlungen, Aktienausgaben und Arbeitsverpflichtungen zu leisten.

Optionsvereinbarung

Die Liegenschaft Silver Dollar ist zu 100 Prozent im Besitz von Explorex. Explorex hat zugestimmt, Mariner das alleinige und ausschließliche Recht zu gewähren, eine Beteiligung von 75% an Silver Dollar zu erwerben. Die Bedingungen dieser Optionsvereinbarung lauten wie folgt:

- Barzahlungen: 25.000 $ bei Durchführung der Vereinbarung sowie weitere 50.000 $ in bar oder als Stammaktien von Mariner, was in Mariners Ermessen liegt, an oder vor dem zweiten Jahrestag des Inkrafttretens der Vereinbarung (Datum des Inkrafttretens), 100.000 $ in bar an oder vor dem dritten Jahrestag; sowie weitere 250.000 $ in bar an oder vor dem vierten Jahrestag, was eine Gesamtsumme von 425.000 $ ausmacht;

- Aktienausgabe: 100.000 Stammaktien von Mariner (Aktien) am zweiten Jahrestag des Inkrafttretens sowie weitere 300.000 Aktien an oder vor dem dritten Jahrestag und weitere 500.000 Aktien an oder vor dem vierten Jahrestag, was insgesamt 900.000 Aktien ausmacht, sowie

- Arbeitsverpflichtungen: Mariner hat am oder vor dem ersten Jahrestag des Inkrafttretens Explorationsausgaben von 75.000 $ in Silver Dollar zu tätigen; weitere 150.000 $ an oder vor dem zweiten Jahrestag, weitere 350.000 $ an oder vor dem dritten Jahrestag und weitere 425.000 $ an oder vor dem vierten Jahrestag des Inkrafttretens, was Explorationsausgaben von insgesamt 1 Mio. $ ausmacht.

Wenn Mariner die 75-prozentige Beteiligung an Silver Dollar erwirbt, werden die Parteien ein Joint Venture eingehen.

Das Unternehmen freut sich, dass es einen so qualifizierten Partner angezogen hat, der sich darauf konzentriert, Silver Dollar voranzubringen. Durch diesen Abschluss kann sich das Unternehmen auf die Erschließung seines E-Metal Projekts konzentrieren und gleichzeitig ein nicht zum Kerngeschäft gehörendes Vermögen zum Nutzen seiner Aktionäre monetarisieren, sagte Gary Schellenberg, CEO.

Über Silver Dollar

Das Projekt Silver Dollar hat eine Grundfläche von 3.344,68 Hektar (33,4 Quadratkilometer) und befindet sich im historischen Bergbaulager Camborne aus der Zeit um 1900. Eine Reihe von Mineralvorkommen und ehemals produzierender Gold-Silber-Blei-Zink- und Gold-Silber-Prospektionsgebiete befindet sich in der Nähe der Verwerfung Camborne; sie erstrecken sich über eine Distanz von etwa zwölf (12) Kilometern.

1984 lieferte ein Bohrloch in der Zone Silver Dollar 2,10 Meter mit 229,0 g/t Silber, 1,0 g/t Gold, 10,95 % Zink, 4,04 % Blei und 0,29 % Kupfer. Probenahmen bei der ersten Due-Diligence-Prüfung durch Happy Creek Minerals im Jahr 2013 ergaben Werte von 50,30 g/t Gold und 216 g/t Silber sowie 4,49 g/t Gold und 4.496 g/t Silber. Zu den wichtigen Grundmetallergebnissen gehören eine 1,8 Meter lange Splitterprobe mit 16,8 % Zink, 3,9 % Blei, 1,67 g/t Gold und 241,0 g/t Silber. Diese Ergebnisse haben die in historischen Berichten enthaltenen Ergebnisse weitgehend bestätigt.

Nähere Einzelheiten zu Silver Dollar finden Sie in den Pressemeldungen des Unternehmens vom 11. Juli 2018 und 7. Februar 2018 oder auf der Webseite des Unternehmens unter www.explorex.ca.

Richard Kemp, P.Geo. hat als qualifizierter Sachverständiger (laut Vorschrift National Instrument 43-101 als Qualified Person bezeichnet) die technischen Aspekte dieser Pressemeldung genehmigt.

Über Explorex Resources Inc.

Explorex ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf Kobalt und andere Metalle konzentriert, die für wiederaufladbare Batterien von Bedeutung sind, und verfügt über die Unterstützung eines starken strategischen Partners und Endverbrauchers. Explorex verfügt über ein wachsendes Portfolio mit Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien; unter anderem unterzeichnete es eine Absichtserklärung über den Erwerb der Co-Cu-Ni-Lagerstätte Hautalampi in Finnland, eine Optionsvereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung von 75 % am Projekt Kagoot Brook im Bergbaucamp Bathurst in New Brunswick, eine Optionsvereinbarung über den Erwerb von 100 % des Projekts Cobalt-Paragon in der Region Cobalt Embayment im Nordosten von Ontario und einer Beteiligung von 100 % des im frühen Stadium befindlichen Co-Cu-Ni-Projekts Handlebar im Nordosten von Kamloops, BC. Das Projekt Silver Dollar in BC steht ebenfalls zu 100 % im Eigentum des Unternehmens.

Für das Board:

Gary Schellenberg, CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Gary Schellenberg, CEO, oder Mike Sieb, President, unter der Telefonnummer +1 604-681-0221, oder an Ron Birch unter bircress@shaw.ca; Telefon: +1-800-910-7711.

Explorex Resources Inc.

488 - 625 Howe St.

Vancouver, BC

V6C2T6, Canada

Tel.: 604.681.0221

E-Mail: info@explorex.ca

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Abgesehen von den hier angeführten historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht an Ereignisse oder Umstände nach dem vorliegenden Datum anpassen. Genauere Informationen zu möglichen Faktoren, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, werden in den Unterlagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde einreicht, beschrieben. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44304

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44304&tr=1

