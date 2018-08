Der britische Rohstoffkonzern Hochschild Mining plc (ISIN: GB00B1FW5029) wird die Zwischendividende um 42 Prozent auf 1,965 US-Cents (ca. 1,74 Eurocent) je Aktie anheben, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Im Vorjahr wurden 1,38 Cents ausgeschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 20. September 2018. Record day ist der 31. August 2018. Hochschild Mining zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...