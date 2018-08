Die Royal Bank of Scotland muss wegen fauler Hypothekenpapiere 4,9 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Das US-Justizministerium spricht von dem größtem Vergleich seiner Art.

Die Royal Bank of Scotland(RBS) zahlt in den USA wegen Fehlverhaltens im Vorfeld der Finanzkrise eine Rekordstrafe. Das US-Justizministerium und die einst größte Bank der Welt einigten sich endgültig auf einen 4,9 Milliarden Dollar schweren Vergleich, wie das Ministerium mitteile. Die RBS kann den langwierigen Streit um US-Hypothekengeschäfte nun zu den Akten legen und nach langer Durststrecke wieder Dividenden zahlen. An der Börse in London notierte die RBS-Aktie am Mittwoch unverändert.

Es sei der größte Vergleich seiner Art, erklärte das US-Justizministerium. Die Behörden sehen es als erwiesen an, dass die RBS wie viele Konkurrenten auf dem amerikanischen Immobilienmarkt trickste - und damit maßgeblich zur weltweiten Finanzkrise beitrug. Das Institut bündelte Hypotheken in komplexe Wertpapiere ...

