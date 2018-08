Kennen Sie das auch? Es gibt Titel, die findet man selbst irgendwie ganz gut, so diesen einen, kleinen Tick besser als andere, bei denen der persönliche, der emotionale Funke nicht so recht überspringen will. Charttechnisch analysieren lassen sich beide Lager gleichermaßen, aber…bei manchen Werten macht die Analyse noch ein kleines bisschen mehr Spaß, wenn man das so nennen möchte. In diese Kategorie gehört Evotec, die wir am 24. Juli zuletzt an dieser Stelle betrachtet haben, und die jetzt endlich den Hammer auspacken konnten, den wir dem Unternehmen schon seit einer geraumen Weile zutrauten. Konkret: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...