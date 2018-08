Frankfurt (www.fondscheck.de) - Auf die Verluste an den Börsen reagieren ETF-Anleger laut Market Maker mit Umschichtungen hin zu US-Aktien und US-Treasuries mit längeren Laufzeiten zulasten von europäischen Werten, so die Deutsche Börse AG."S&P 500- und MSCI World-Tracker gehören bei uns auf Wochensicht zu den klaren Gewinnern", melde Frank Mohr von der Commerzbank. Von EURO STOXX 50-Produkten hätten sich Investoren in größerem Stil verabschiedet. Ebenso gingen DAX-ETFs überwiegend raus. "Aus beiden floss seit Jahresbeginn viel Geld ab." Indexfonds, die den deutschen Leitindex abbilden würden, belegten derzeit anders als gewohnt einen hinteren Rang in Mohrs ETF-Umsatzstatistik. "In den Top-Ten sind sie nicht zu finden." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...