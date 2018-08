Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) scheiterte in der Vorwoche am Widerstand bei 3.510 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. In der Folge habe der Index wieder zurückgesetzt, die Verkäufer hätten ihre Chance gewittert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...