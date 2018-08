Cham (ots) - Wichtigste Fakten:



- Creso Pharma unterzeichnet Handelsvereinbarung mit Dr. A. & L.

Schmidgall GmbH & Co KG vom Hedoga-Konzern, um sein

CBD-Nutrazeutikum für die menschliche Gesundheit - cannaQIX® -

in Österreich sowie ausgewählten Ländern in Ost- und Nordeuropa

zu vermarkten

- Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG ist ein Pharmaunternehmen,

das auf den Verkauf und Vertrieb von rezeptfreien Arzneimitteln

spezialisiert ist und ein Portfolio von bekannten Marken

besitzt, die in österreichischen Apotheken erhältlich sind

- cannaQIX® ist ein einzigartiges, standardisiertes Nutrazeutikum

mit einer geschützten Verabreichungsformulierung, das

biologisches Hanfextrakt aus dem gesamten Spektrum der Pflanze

mit CBD, Vitaminen und Zink enthält

- cannaQIX® hilft Menschen bei der Stressbewältigung und

unterstützt ihre mentalen Funktionen und Nervenfunktionen



Creso Pharma Limited (ASX:CPH, das "Unternehmen" oder "Creso")

freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine

Handelsvereinbarung mit Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG

("Schmidgall") vom Hedoga-Konzern mit Sitz in Wien (Österreich)

unterzeichnet hat. Das Abkommen regelt die Einführung und Vermarktung

von Cresos CBD-Nutrazeutikum auf Hanfbasis für den menschlichen

Konsum - cannaQIX® - in Österreich sowie ausgewählten Ländern in Ost-

und Nordeuropa.



cannaQIX® wurde entwickelt um die Bewältigung von Stress zu

unterstützen sowie zur Unterstützung der mentalen Funktionen und

Nervenfunktionen.



Die Markteinführung erfolgt unter der Creso-Marke. Das im Jahr

1925 gegründete Unternehmen Schmidgall ist ein traditioneller

österreichischer Familienbetrieb und Mitglied des Hedoga-Konzerns,

der pharmazeutische Produkte, Ernährungsprodukte und Kosmetika auf

internationaler Ebene verkauft. Schmidgall verfügt über ein Team aus

professionellen Pharmavertretern und vertreibt seine pharmazeutischen

Produkte, Ernährungsprodukte und Kosmetika über mehr als 1.350

österreichische Apotheken. Schmidgall kann außerdem auf ein aktives

Vertriebspartnernetz in mehreren Exportländern der Welt verweisen mit

Fokus auf Ost- und Nordeuropa.



Dr. Miri Halperin Wernli, CEO und Mitbegründerin von Creso Pharma,

erklärt: "Wir sind begeistert, cannaQIX® in Österreich gemeinsam mit

Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG auf den Markt zu bringen und

freuen uns schon darauf, mit vereinten Kräften auch andere Märkte in

Europa, wie etwa die osteuropäischen und nordischen Länder, zu

beliefern."



Manfred Schafler, CEO von Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG,

meint: "Für uns ist cannaQIX® eine tolle und innovative Chance, um

unsere Position im österreichischen Markt weiter zu stärken. Daneben

freuen wir uns darauf, cannaQIX® auch in unseren Exportmärkten

anbieten zu können".



Diese Marketing- und Handelspartnerschaft bietet Creso Pharma

außerdem die Möglichkeit, Märkte zu erschließen, in denen das

Unternehmen bisher noch nicht vertreten ist.



Über cannaQIX®



Die cannaQIX®-Produktserie umfasst CBD-Nutrazeutika auf Hanfbasis,

die Cresos geschützte und innovative Verabreichungstechnologie

beinhalten. Sie enthalten organisches Hanfextrakt aus dem gesamten

Spektrum der Pflanze sowie CBD, Vitamine und Zink und dienen der

Stressreduktion sowie der Unterstützung mentaler Funktionen und

Nervenfunktionen.



Das eigens entwickelte Verabreichungssystem auf Basis der

QIX-Technologie enthält Paprika (Capsicum), der die Blutzirkulation

im Mund beschleunigt und die orale bzw. sublinguale Aufnahme von CBD,

Vitaminen und Zink in den Blutstrom begünstigt. Das Produkt ist

sicher, gut verträglich, hat keine euphorisierende oder

suchterzeugende Wirkung und ist zuckerfrei.



Die standardisierte, auf den Endverbraucher abgestimmte Stärke und

Rezeptur erlaubt eine exakte Dosierung, sodass eine zuverlässige und

stabile Wirkung über mehrere Tage hinweg erzielt wird. Die

cannaQIX®-Produktlinie wurde nach den Standards der Guten

Herstellungspraxis (GMP) entwickelt und wird in der Schweiz von

Cresos Partner, dem Schweizer Lebensmittel- und

Pharmaentwicklungsunternehmen Domaco, Dr. med Aufdermaur AG (Domaco),

im Einklang mit den strengen Schweizer Qualitätsanforderungen

hergestellt.



Mit cannaQIX® bieten Creso und Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG

den Konsumenten ein sicheres und wirksames zertifiziertes

Nahrungsergänzungsmittel auf CBD-Basis, das fast überall am Markt und

ohne Rezept erhältlich ist.



Über Creso Pharma



www.cresopharma.com Creso Pharma bereichert die Cannabisbranche

mit seinem pharmazeutischen Fachwissen und seiner konsequenten

Methodik und bemüht sich bei seinen Produkten um höchste Qualität.

Das Unternehmen entwickelt Therapeutika, Nutrazeutika und

Lifestyle-Produkte auf Cannabis- und Hanfbasis und erzielt mit seinen

Gesundheitsprodukten für Mensch und Tier eine große Reichweite bei

Patienten und Konsumenten. Creso richtet sich bei der Entwicklung und

Herstellung seiner Produkte nach der Guten Herstellungspraxis (GMP)

als Bezugsgröße für hervorragende Qualität und kann in der Schweiz

auf erste Produktregistrierungen verweisen. Das Unternehmen besitzt

die internationalen Rechte an einer Reihe einzigartiger und

geschützter innovativer Verabreichungstechnologien, welche die

Bioverfügbarkeit und Absorption von Cannabinoiden verbessern.



Über Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG und den Konzern Hedoga AG



Die vom Hedoga-Konzern angebotenen Produkte sind das Ergebnis

intensiver Forschung und Entwicklung und entsprechen den höchsten

Qualitätsstandards. Unsere Verpflichtung ist es, einerseits unsere

bestehenden Produkte zu optimieren und andererseits laufend neue,

moderne Produkte auf den Markt zu bringen. Zu den bekannteren

Hedoga-Marken zählen Osa, Osanit, Carmol, Carmolis und Bloc. Zum

Hedoga-Konzern gehören Iromedica AG in St. Gallen und Dr. A. & L.

Schmidgall GmbH & Co. KG in Wien.



Über Domaco, Dr. med Aufdermaur AG



Domaco, Dr. med Aufdermaur AG ist ein Schweizer Lebensmittel- und

Pharmaentwicklungsunternehmen, das die Rechte an einer Reihe von

innovativen Systemen zur Verabreichung von aktiven Wirkstoffen in

galenischer Form besitzt, bei denen Arzneimittel im Sinne der

optimierten Absorption aufbereitet und verarbeitet werden.



Originaltext: Creso Pharma

