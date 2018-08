FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.08.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 258 (266) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS IQE PRICE TARGET TO 170 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS JACKPOTJOY PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ESURE GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 280 (230) PENCE - BERENBERG RAISES VITEC GROUP PRICE TARGET TO 1420 (1380) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 225 (215) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CFRA CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 405 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'SELL' - FTSE-INDIKATION +0.19% TO 7626 (CLOSE: 7611.64) POINTS BY IG - FTSE-INDIKATION +0.24% TO 7630 (CLOSE: 7611.64) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 910 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 760 (780) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2270 (2280) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4840 (4390) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES GREENE KING TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 500 (480) PENCE - HSBC RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 290 (260) PENCE - LIBERUM CUTS INTERSERVE PRICE TARGET TO 65 (90) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5400 (5200) PENCE - 'NEUTRAL'



