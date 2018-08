In der Vergangenheit wurden oftmals auf der Basis von mehr oder weniger pauschalen Gutachten viele Verpackungen aus dem Pflichtenbereich herausdefiniert. In Summe hat diese Unterbeteiligung zu einer Wettbewerbsverzerrung von ungefähr 200 Mio. Euro pro Jahr geführt. "Auslegungsspielräume bei der Systembeteiligung für Verpackungen sollen mit diesem Katalog der Vergangenheit angehören", erläutert Gunda Rachut, Vorstand Zentrale Stelle Verpackungsregister, die Zielsetzung: "In Zukunft kann man einer Verpackung ansehen, ob sie an einem System zu beteiligen ist." Vertriebsverbote können nur umgesetzt werden, wenn transparent ist, dass eine Verpackung systembeteiligungspflichtig ist.

Zentrale Stelle Verpackungs-register

Die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZVSR) wird mit Inkrafttreten des Verpackungsgesetzes am 1. Januar 2019 als beliehene Behörde für mehr Transparenz und Kontrolle beim Verpackungsrecycling sorgen. Ab diesem Zeitpunkt ist sie ist sie u.a. für die Prüfung von Vollständigkeitserklärungen von Herstellern systembeteiligungspflichtiger Verpackungen zuständig. Dies schließt die Vollständigkeitserklärungen für das Jahr 2018 - unter der Geltung der derzeitigen Verpackungsverordnung (VerpackV) - ein. Die ZVSR führt sie ein Register aller Produktverantwortlichen aus Industrie und Handel, ...

