Die Betriebe der deutschen Industrie zählten Ende Juni 5,6 Million Mitarbeiter. Das ist der höchste Stand, seitdem die Daten erfasst werden.

Die Zahl der Beschäftigte in der deutschen Industrie ist am Ende des ersten Halbjahres auf einen Rekordwert gestiegen. Die Betriebe zählten Ende Juni 5,6 Millionen Mitarbeiter, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das sind rund 144.000 oder 2,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. "Damit erreichte das Verarbeitende Gewerbe erneut einen Höchststand bei der Zahl der Beschäftigten seit Beginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...