BERLIN (Dow Jones)--Nur ein forcierter Ausstieg aus der Stromerzeugung mit Braun- und Steinkohle kann nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) das Erreichen des Klimazieles für den deutschen Energiesektor bis 2030 noch sicherstellen.

"Anders als beim Klimaziel für 2020, das bereits als gescheitert gilt, bestehen für 2030 durchaus noch Chancen, die Klimaziele zu erreichen", erklärte DIW-Energieökonomin Claudia Kemfert unter Verweis auf Modellrechnungen. "Aber nur, wenn man mit dem Kohleausstieg so schnell wie möglich beginnt und den Ausbau der erneuerbaren Energien forciert."

In der Stromerzeugung werden nach wie vor große Mengen an Braun- und Steinkohle eingesetzt, die im Jahr 2016 für mehr als ein Viertel der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland verantwortlich gewesen seien. Ohne zusätzliche Maßnahmen sei deshalb nicht zu erwarten, dass das Ziel der Bundesregierung erreicht werden könne, bis 2030 eine Senkung der Emissionen um mehr als 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu schaffen.

Eine Schlüsselstellung kommt demnach Nordrhein-Westfalen als größtem Emittenten unter den Bundesländern zu. Gerade das traditionelle Energieland NRW müsste nach Dafürhalten des DIW "zügig aus der Kohle aussteigen". Die Analyse zeige auch, dass sich die Kohleverstromung nur zu einem vernachlässigbaren Teil in die Nachbarländer verlagere und stattdessen dort vor allem der Anteil der erneuerbaren Energien steige.

August 15, 2018

