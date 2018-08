Unterföhring (ots) - - Sky zeigt alle 63 Spiele des Wettbewerbs 2018/19 live, 54 Partien davon exklusiv



- In der ersten Hauptrunde zeigt Sky unter anderem 1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04 am Freitag, SV Drochtersen/Assel - FC Bayern am Samstag und Viktoria Köln - RB Leipzig am Sonntag live und exklusiv



- Greuther Fürth - Borussia Dortmund am Montagabend live



- Mit Sky Ticket (skyticket.de) können alle Fans tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne Vertragsbindung live dabei sein



Ein langes Fußball-Wochenende steht bevor und ganz im Zeichen des Duells "David gegen Goliath". In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals werden von Freitag bis Montag insgesamt 32 Pokalspiele angepfiffen und Sky überträgt sämtliche Partien wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz.



Den Anfang macht am Freitagabend der Vizemeister FC Schalke 04, der beim Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 antreten muss. Außerdem treffen die beiden Zweitligisten Magdeburg und Darmstadt aufeinander und der FC St. Pauli gastiert bei Wehen-Wiesbaden.



Spiel des Jahres für Regionalligisten - SV Drochtersen/Assel empfängt FC Bayern



Am Samstag wird dann ab 15.30 Uhr um den Einzug in die zweite Runde gespielt. Während der Pokalfinalist FC Bayern nach Niedersachsen zum Regionalligisten SV Drochtersen/Assel reist, geht es für Titelverteidiger Eintracht Frankfurt zum SSV Ulm. Am Abend empfängt Hansa Rostock den Bundesligisten VfB Stuttgart.



Auch der Sonntag ist vollgepackt mit Pokalspielen. Dann möchte u. a. Viktoria Köln für eine Sensation sorgen und RB Leipzig ein Bein stellen.



Den Abschluss der ersten Pokalrunde bilden Zweitligist Greuther Fürth und Borussia Dortmund am Montagabend.



Die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals von Freitag bis Montag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Freitag:



20.15 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* live auf Sky Sport 1 HD



20.30 Uhr: 1. FC Schweinfurt - FC Schalke 04 *exklusiv* live auf Sky Sport 2 HD



20.30 Uhr: 1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 *exklusiv* live auf Sky Sport 3 HD



20.30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli *exklusiv* live auf Sky Sport 4 HD



22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD



Samstag:



14.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* live auf Sky Sport 1 HD



15.15 Uhr: SV 07 Elversberg - VfL Wolfsburg *exklusiv* live auf Sky Bundesliga 1 HD



15.15 Uhr: SV Drochtersen/Assel - FC Bayern München *exklusiv* live auf Sky Sport 2 HD



15.15 Uhr: SSV Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt *exklusiv* live auf Sky Sport 3 HD



15.15 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - 1899 Hoffenheim *exklusiv* live auf Sky Sport 4 HD



15.15 Uhr: VfR Wormatia Worms - Werder Bremen *exklusiv* live auf Sky Sport 5 HD



15.15 Uhr: 1. CfR Pforzheim - Bayer Leverkusen *exklusiv* live auf Sky Sport 6 HD



15.15 Uhr: SV Linx - 1. FC Nürnberg *exklusiv* live auf Sky Sport 7 HD



15.15 Uhr SV Rödinghausen - Dynamo Dresden *exklusiv* live auf Sky Sport 11 HD



15.15 Uhr TuS Dassendorf - MSV Duisburg *exklusiv* live auf Sky Sport UHD und im Livestream auf skysport.de



18.25 Uhr: TuS Erndtebrück - Hamburger SV *exklusiv* live auf Sky Sport 2 HD



18.25 Uhr: Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05 *exklusiv* live auf Sky Sport 3 HD



18.25 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen - SV Sandhausen *exklusiv* live auf Sky Sport 4 HD



20.35 Uhr: FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart *exklusiv* live auf Sky Sport 5 HD



22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD Sonntag:



14.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* live auf Sky Sport 1 HD



15.15 Uhr: BSG Chemie Leipzig - Jahn Regensburg *exklusiv* live auf Sky Bundesliga 1 HD



15.15 Uhr: Karlsruher SC - Hannover 96 *exklusiv* live auf Sky Sport 2 HD



15.15 Uhr: FC Viktoria Köln - RB Leipzig *exklusiv* live auf Sky Sport 3 HD



15.15 Uhr: TuS RW Koblenz - Fortuna Düsseldorf *exklusiv* live auf Sky Sport 4 HD



15.15 Uhr: TSV Steinbach - FC Augsburg *exklusiv* live auf Sky Sport 5 HD



15.15 Uhr: BFC Dynamo - 1. FC Köln *exklusiv* live auf Sky Sport 6 HD



15.15 Uhr: SC Weiche Flensburg - VfL Bochum *exklusiv* live auf Sky Sport 7 HD



15.15 Uhr: 1. FC Lok Stendal - Arminia Bielefeld *exklusiv* live auf Sky Sport 11 HD



15.15 Uhr: SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim *exklusiv* live auf Sky Sport UHD und im Livestream auf skysport.de



18.25 Uhr: BSC Hastedt - Borussia M'gladbach *exklusiv* live auf Sky Sport 2 HD



18.25 Uhr: TSV 1860 München - Holstein Kiel *exklusiv* live auf Sky Sport 3 HD



18.25 Uhr: Carl Zeiss Jena - 1. FC Union Berlin *exklusiv* live auf Sky Sport 4 HD



20.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD Montag:



18.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* live auf Sky Sport 1 HD



18.20 Uhr: Eintracht Braunschweig - Hertha BSC *exklusiv* live auf Sky Sport 2 HD



18.20 Uhr: Energie Cottbus - SC Freiburg *exklusiv* live auf Sky Sport 3 HD



18.20 Uhr: SC Paderborn 07 - FC Ingolstadt 04 *exklusiv* live auf Sky Sport 4 HD



20.35 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund live auf Sky Sport 5 HD



22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD



Das neue Sky:



Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreich mit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launch des neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindert weiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland