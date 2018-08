Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktie nahe am überverkauften Terrain - Aktienanalyse Einer Kurs-Korrektur musste sich die Aktie von United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unterziehen. Nun notiert der TecDAX-Titel in der Nähe seines langfristigen Aufwärtstrends, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...