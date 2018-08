Osisko Mining Inc. und Beaufield Resources Inc. gaben heute bekannt, dass sie per 14. August 2018 eine Vereinbarung geschlossen haben, in deren Rahmen Osisko alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Beaufield erwerben wird, in dessen Besitz es sich noch nicht bereits befindet. Diese Vereinbarung soll gemäß des Canada Business Corporations Act geschlossen werden.



Im Rahmen dieser Transaktion ist jeder Halter einer Beaufield-Aktie berechtigt, 0,0482 Aktien von Osisko im Austausch gegen jede gehaltene Aktie von Beaufield zu erhalten. Diese Übernahme unterliegt der endgültigen Zustimmung der Beaufield-Aktionäre, die sich voraussichtlich im Oktober 2018 zur Entscheidung treffen werden.



