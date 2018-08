Die aktuelle Strategie des Softwarekonzerns geht auf. SAP will sich daher in Zukunft noch stärker auf cloudbasierte Mietsoftware fokussieren.

Europas größter Softwarekonzern SAP wird in diesem Jahr erstmals mehr Umsatz mit Mietsoftware aus der Cloud als mit traditionellen Software-Lizenzen machen. Das sagte der Chef von SAP, Bill McDermott, in einem Interview mit dem Portal "The Information".

"Viele Leute dachten nicht, dass SAP ein Marktführer in der Cloud sein könne und gingen davon aus, dass wir uns diesem Trend widersetzen würden. Stattdessen sind wir voll eingestiegen und haben in Richtung Cloud gedrängt", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...