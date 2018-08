Die Kryptowährung Bitcoin hat sich jüngst erneut schwächer präsentiert. Hierbei steuerte sie erneut auf die 6.000-Dollar-Marke zu und durchbrach diese auch kurzzeitig. Ein Level, was erhöhte Aufmerksamkeit bei Tradern verursacht. Folgende Chartanalyse stellt diese Marke in den Mittelpunkt. Gescheiterter Ausbruch bei Bitcoin In der vorherigen Chartanalyse zu Bitcoin (Kürzel: BTC/USD) spekulierte ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...