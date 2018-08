Auf der jährlich stattfindenden Illig Hausmesse hatten Anwender und Vertreter der Fachpresse die Möglichkeit, fast alle aktuellen Hochleistungs-Thermoformsysteme unter Produktionsbedingungen zu erleben. Daneben gab die Geschäftsführung während der Veranstaltung auf einer Pressekonferenz auch Informationen zur aktuellen Unternehmensentwicklung: "Wir exportieren über 60 Prozent unserer Thermoformsysteme außerhalb Europas. Vor allem im asiatischen Markt verzeichnen wir aktuell eine positive Entwicklung", erklärt Geschäftsführer Karl Schäuble. Diesem Trend folgend, hat Illig mittlerweile in China ein eigenes Trainings- und Servicecenter gegründet, in Indien verfügt das Unternehmen über ein eigenes Montagewerk. Doch nicht nur in Asien, sondern über alle Märkte verteilt konnte sich das Unternehmen wirtschaftlich gut entwickeln: "Illig konnte die Umsätze 2016 und 2017 jeweils um über zehn Prozent steigern, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt", freut sich Schäuble. Nach aktueller Lage wird dem Rekordjahr 2017 ein weiteres folgen. "Unsere Auftragsbücher sind sehr gut gefüllt, unsere Technologie ist weltweit gefragt."

Trend zu Materialeinsparungen als Wachstumstreiber

Die technischen Neuentwicklungen der letzten Jahre, die gestiegene Nachfrage nach Thermoformsystemen aus allen Produktbereichen und vor allem die gute wirtschaftliche Entwicklung der außereuropäischen Märkte haben hierzu beigetragen. Schäuble dazu: "Wir gehen davon aus, dass die Technologie des Thermoformens insbesondere im Verpackungssektor zunehmende Bedeutung erlangt, da auf diesem Weg der Materialeinsatz reduziert werden kann und bei der Formteilgestaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...