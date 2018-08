Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Maurice Shahd (48) ist ab 15. August 2018 neuer Leiter Kommunikation und Pressesprecher beim TÜV-Verband (VdTÜV) in Berlin. "Wir freuen uns, mit Maurice Shahd einen erfahrenen Kommunikations- und Digitalisierungsexperten gewonnen zu haben", sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. "Die Digitalisierung verändert gerade massiv das Umfeld der im TÜV-Verband organisierten Unternehmen. Diesen Transformationsprozess wollen wir mit unseren Kommunikationsmaßnahmen begleiten und fördern." Ziel sei es, die Verbandskommunikation weiter auszubauen und zielgruppengerechte Inhalte auf allen relevanten Online- und Offline-Kanälen auszuspielen.



Maurice Shahd war im vergangenen Jahr als selbstständiger Kommunikationsberater und Content-Produzent für Unternehmen und Wirtschaftsverbände tätig. Zuvor arbeitete er zwölf Jahre als Pressesprecher für den Digitalverband Bitkom, wo er zuletzt unter anderem für die Entwicklung einer umfassenden Content-Strategie zuständig war. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler hat ein Volontariat bei der Gruner + Jahr Wirtschaftspresse (Capital, Financial Times Deutschland u.a.) absolviert und anschließend seine Laufbahn als Wirtschaftsredakteur beim Tagesspiegel in Berlin begonnen.



Shahd berichtet in seiner Funktion an den VdTÜV-Geschäftsführer Dr. Joachim Bühler.



OTS: VdTÜV Verband der TÜV e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65031 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65031.rss2



Pressekontakt: Maurice Shahd VdTÜV Verband der TÜV e.V. Pressesprecher Friedrichstraße 136 | D-10117 Berlin T.: +49 30 760095-400 presse@vdtuev.de www.vdtuev.de twitter.com/vdtuev_news TÜV®