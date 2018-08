Köln (ots) -



Bundesverkehrsminister Scheuer hat gestern (14.8.) die REWE Group offiziell als Sicherheitspartner der von ihm ins Leben gerufenen "Aktion Abbiegeassistent" begrüßt. Im Verkehrsministerium überreichte er Frank Wiemer, Vorstandsmitglied der REWE Group, die entsprechenden Urkunden und brachte im Nachgang symbolisch die erste Plakette "IchHabDenAssi" an einem LKW des Handels- und Touristikkonzerns an.



"Für uns steht fest, dass alles technisch Machbare unternommen werden muss, um Fußgänger, Radfahrer und alle übrigen Verkehrsteilnehmer vor den oftmals tödlichen Abbiegeunfällen zu schützen. Deswegen wird die REWE Group ab sofort alle LKW-Neufahrzeuge mit einem Abbiegeassistent ausstatten. Parallel dazu werden binnen der kommenden zwei Jahre sämtliche EURO-6-LKW nachgerüstet, die über diesen Zeitraum hinaus im Einsatz sind. Bereits verfügen über 70 Fahrzeuge der REWE Group über einen Abbiegeassistenten. Deswegen setzen wir hier ein klares Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Spediteure, die für uns dauerhaft im Einsatz sind, werden wir zudem verpflichten, ebenfalls alle Neufahrzeuge mit diesem Assistenzsystem auszustatten", so Frank Wiemer anlässlich des Termins in Berlin.



Bundesverkehrsminister Scheuer: "Ich freue mich, dass mit der REWE Group ein weiterer namhafter Lebensmittelhändler unserer ,Aktion Abbiegeassistent' beigetreten ist. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, die Sicherheit im Straßenverkehr spürbar zu erhöhen. Deutschland übernimmt im europäischen Kontext bei diesem so wichtigen Thema eine Führungsrolle."



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiter in 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der Discounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.



