Paris - Angesichts der anhaltenden internationalen Handelsstreitigkeiten lassen die Anleger an Europas Börsen weiter Vorsicht walten. Nach anfänglichen Gewinnen trat der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gegen Mittag mit plus 0,04 Prozent bei 3410,86 Punkten auf der Stelle.

Auch in Paris rührte sich der französische Cac 40 kaum vom Fleck, hier stand zuletzt ein moderater Verlust von 0,05 Prozent bei 5400,97 Zählern auf der Anzeigetafel. In London gab der FTSE 100 um 0,130 Prozent auf 7601,60 Punkte nach. In Italien, Griechenland und Polen blieben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Nach der Türkei rückte zur Wochenmitte laut Börsianern der Fokus der Investoren wieder stärker auf die Probleme in China, dessen Wirtschaft zunehmend unter den Folgen des Handelsstreits mit den USA leidet.

Einem positiven Abschluss an der Wall Street am Vorabend waren teils hohe Verluste an den asiatischen Börsen gefolgt. Der chinesische Yuan fiel am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit rund eineinhalb Jahren. Die Börsen übersetzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...