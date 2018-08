Berlin (www.anleihencheck.de) - Ständig liest man in den Nachrichten, dass die Anleihenkurse sinken, so die Experten von GAM.Dabei gerate schnell in Vergessenheit, dass die Rendite eines Anleihenportfolios sowohl aus Kursbewegungen als auch aus aufgelaufenen Kuponzahlungen bestehe - gerade in einem Jahr wie diesem, in dem die bisherige Performance der meisten Anleihen insgesamt negativ gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...