Wegen der anhaltenden Dürre in Deutschland sollen Landwirte zusätzliche Flächen für den Anbau von Viehfutter nutzen dürfen. Das Bundeskabinett nahm am Mittwoch in Berlin eine entsprechende Verordnung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) an.

Über finanzielle Hilfen des Bundes wegen Ernteausfällen soll Ende des Monats entschieden werden. Zu dem Zeitpunkt soll die amtliche Erntebilanz vorgelegt werden. Die Union begrüßte den Kabinettsbeschluss von Mittwoch. Es sei gut, dass Klöckner den Bauern die Möglichkeit eröffnet habe, die sogenannten ökologischen Vorrangflächen in diesem Jahr für eine Futtergewinnung freizugeben, sagte der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann.

"Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Tierhalter zu unterstützen."