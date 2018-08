Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am 23. August 2018 lädt Küchenspezialist ONE KITCHEN alle Silber-Liebhaber in die coole Location von THE BOX im schönen Hamburger Stadtteil Ottensen zu einer glanzvollen Veranstaltung mit der Silberschmiede-Manufaktur ROBBE & BERKING ein. Ab 19 Uhr dreht sich hier alles um die Faszination und Anziehungskraft des eleganten Metalls, die langjährige Tradition und die unübertroffene Handwerkskunst - Made in Germany. Präsentiert werden die aktuellen Kollektionen der Flensburger Silberschmiede-Manufaktur ROBBE & BERKING. Neben einem Sonderrabatt von 15 % dürfen sich die anwesenden Gäste auf wohltemperierte Drinks aus der ROBBE & BERKING MINI-Bar und köstliches Fingerfood freuen.



Was: "Glanz oder gar nicht" Adresse: THE BOX, Borselstraße 16 f, 22765 Hamburg Datum: 23. August 2018 ab 19 Uhr Eintritt: frei Anmeldung per Mail an: antwort@onekitchen.com



Vom 23. August bis einschließlich 15. September 2018 läuft die exklusive Rabatt-Aktion bei ONE KITCHEN. Für diejenigen, die es nicht zum Event nach Hamburg oder in die ONE KITCHEN Filialen in Hamburg oder Hannover schaffen, gibt es den Online-Rabatt-Code ROBBEBERKING*, der unter www.onekitchen.com im Webshop eingelöst werden kann.



*Rabatt wird gewährt auf alle Bestecke, Tafelgeräte und Geschenkartikel von ROBBE & BERKING; Angebot ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.



Über ONE KITCHEN



ONE KITCHEN, Spezialist für Küchenaccessoires, bietet - inspiriert von den Küchen dieser Welt - ausgewählte Produkte an. ONE KITCHEN ist in Deutschland der vermutlich größte Online-Händler für Küchenartikel. Auf www.onekitchen.com finden enthusiastische Köche - und alle auf dem Weg dorthin - nützliche Basics, coole Küchenhelfer und hochwertige Premiumartikel. Neben dem Onlineshop begeistert ONE KITCHEN auch in vielen Shops. Dort und am Telefon garantiert ONE KITCHEN erstklassige Kundenberatung. "Wir lieben Kochen - so wie unsere Kunden", das lebt das ONE KITCHEN-Team.



OTS: Blume PR GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118613 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118613.rss2



Pressekontakt: Blume PR GmbH & Co. KG Leverkusenstraße 54 D - 22761 Hamburg Tel: +49 40 870 89 30 E-Mail: onekitchen@blume-pr.de Webseite: www.blume-pr.de