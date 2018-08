Die Commerzbank hat die Einstufung für HHLA nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Trotz getrübter Stimmung wegen des Handelsstreits gebe es weiter Anlass für eine positive Haltung zur Aktie des Hafenbetreibers, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ergebnisse zum zweiten Quartal machten auf Grundlage der Erklärungen des Managements in der Telefonkonferenz einen gesunden Eindruck./ajx/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-08-15/12:16

ISIN: DE000A0S8488