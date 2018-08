Sie zeigen in der Praxis, wie man Reinigungs- und Kontrollarbeiten gemäß der VDI 6022 durchführt. Die VDI 6022 ist eine Richtlinie des Fachbereiches Technische Gebäudeaus-rüstung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). Die Richtlinie beschreibt den Stand der Technik bezüglich der Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen (RLT) und Geräte und an die Beurteilung der Raumluftqualität. In der Praxis sind die hygienerelevanten Wartungs- und Inspektionsarbeiten von klima- und raumlufttechnischen Anlagen bisher noch nicht bei allen Beteiligten (Betreiber und Fachunternehmen) in der notwendigen Ausführlichkeit bekannt. Es ist jedoch in Zukunft nötig, dass die Betreiber von RLT-Anlagen sich vermehrt mit diesem Thema auseinandersetzen. Durch die Novellierung der Hygienerichtlinie VDI 6022 ...

