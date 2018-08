Die startup300 AG entwickelt und betreibt ein österreichweites Start-Up-Ecosystem mit Events, Spaces, Kapital, Netzwerk und Ausbildung. Erklärtes Ziel ist es, mit dem Angebot nicht nur die Zahl und Qualität von Start-ups in Österreich zu erhöhen und privates Risikokapital in allen Start-up-Lebensphasen von Pre-Seed bis Series-A anbieten zu können. Besonders im Fokus steht dabei auch die Zusammenarbeit mit Corporates, die auf der Suche nach Innovation und durch die Herausforderungen der digitalen Transformation immer stärker mit Start-ups zusammenarbeiten wollen. Dass ein solches Ecosystem im operativen Betrieb bereits heute ernstzunehmende Umsätze erwirtschaften kann, zeigt die Unternehmensgruppe in den ersten sechs Monaten 2018: Die startup300 AG...

