Ein Beitrag der Quirin Privatbank-Redaktion. Zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen haben die Anleihe als attraktive Finanzierungsalternative wiederentdeckt - und zwar aus guten Gründen. Unternehmen, die ebenfalls mit dem Gedanken einer Anleiheemission spielen, sollten ihr Vorhaben im Idealfall nicht mehr allzu lange vor sich herschieben.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat das Ende des größten geldpolitischen Experiments in ihrer zwanzigjährigen Geschichte eingeläutet. Auf ihrer Sitzung am 14. Juni haben die Währungshüter angekündigt, das Anleihekaufprogramm Ende des Jahres auslaufen zu lassen; zuvor wird das aktuelle Kaufvolumen von monatlich 30 Milliarden Euro ab Oktober auf 15 Milliarden Euro reduziert. Unter dem Strich hat die Notenbank vom Beginn des Programms im März 2015 bis zum Jahresende 2018 Anleihen mit einem Volumen von über 2,6 Billionen Euro gekauft. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben von diesem gigantischen Kaufprogramm allerdings nicht profitiert, im Gegenteil. Die EZB kaufte und kauft ausschließlich Bonds von großen und bonitätsstarken Konzernen - und hat somit den Großunternehmen sogar Geld in die Hand gegeben, mit dem diese sich im Zweifelsfall auch kleinere Wettbewerber aus dem Mittelstand einverleiben können.

Tal der Tränen durchschritten

Der niedrige Leitzins, der im Euroraum bereits seit März 2016 auf dem historischen Tief von 0 Prozent verharrt, kommt hingegen auch den KMUs zugute, bietet dieses Zinsniveau doch auch kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit, sich günstig am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Zahlreiche Unternehmen wie etwa die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH haben diese Chance zuletzt auch durch die Begebung einer Unternehmensanleihe genutzt. Summa summarum sind bis Mitte Juni dieses Jahres schon 18 KMU-Anleihen platziert worden. "Richtig ist zwar, dass Mittelstandsanleihen in der Vergangenheit nicht immer die Erwartungen der Unternehmen und Investoren erfüllen konnten. Richtig ist aber auch, dass sich der noch junge Markt der KMU-Anleihen erholt hat - und zuletzt weitaus mehr Refinanzierungen mittels einer Anleihe getätigt worden sind, als allgemein vermutet wird", erklärt Thomas Kaufmann, ...

