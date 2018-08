Die DZ Bank hat K+S nach den jüngsten Kursverlusten von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 20,90 auf 22,20 Euro angehoben. Der Dünger- und Salzhersteller habe zwar die Erwartungen im zweiten Quartal verfehlt, der Ausblick sei aber positiv, schrieb Analyst Philipp Currle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Produktionseinschränkungen, die die Geschäftsentwicklung belastet hätten, sollten dank Gegenmaßnahmen im Jahresverlauf abklingen. Zudem bleibe der mittelfristige Ausblick dank einer weltweit steigenden Düngernachfrage, weiteren Effizienzmaßnahmen sowie der vollständigen Inbetriebnahme der Bethune-Mine in Kanada positiv./mis/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-08-15/12:44

ISIN: DE000KSAG888