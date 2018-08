Zehn Jahre nach der Subprime-Krise sind sich eigentlich alle einig: die VWL braucht einen Denkwechsel. In der Lehre hat sich bisher jedoch wenig getan. Nun nehmen Studierende die Reformierung in die Hand.

Neudietendorf im Landkreis Gotha in Thüringen wirkt im Sommer noch verträumter als sonst. Hier und da fläzt sich eine Katze auf den sonnenwarmen Pflastersteinen, Bienen surren um die geranienverzierten Fensterbänke. Aus dem Garten der Tagungsstätte Zinzendorffhaus schallen muntere Stimmen und wecken das Örtchen aus dem Sommerschlaf. Ein Paar junge Menschen, die man wohl eher in Berlin, Köln oder irgendeiner anderen Universitätsstadt verorten würde, sitzen unter dem langen Schatten eines Apfelbaums und tauschen sich aus. "Schon krass", sagt einer, "bald habe ich einen Bachelorabschluss in VWL und von Marx oder Keynes trotzdem kaum eine Ahnung."

In ihrem Studium wollten sie komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen, fragten nach dem großen Ganzen. Gelehrt wurden mathematische Modelle, die mit der Realität wenig zu tun haben. Jetzt reicht es ihnen. Die jungen Volkswirte vom Netzwerk für Plurale Ökonomik füllen die Lücken im Lehrplan nun selbst: mit einer Sommerakademie für Plurale Ökonomie. Bereits zum zweiten Mal zieht es knapp hundert Studierende in ihren Semesterferien nach Neudietendorf, um sich zu Themen wie Feministische Ökonomie, Institutionelle Ökonomie oder der Geschichte des ökonomischen Denkens weiterzubilden.

Angeboten werden die Kurse von Vertretern internationaler Institutionen, die sich für eine Neuorientierung der Ökonomie einsetzen: Das Institute for New Economic Thinking (Inet) wurde von Hedgefonds-Milliardär George Soros als Reaktion auf die globale Finanzkrise gegründet, das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung verfolgt in seiner Forschung keynesianische Ansätze. Mitveranstalter der Akademie ist die Evangelische Akademie Thüringen.

Auf dem Infostand neben der Rezeption stapeln sich bunte Sticker: "Was ist mit ökonomischen Inhalten, die nicht in Matheformeln passen?" oder "Studiere ich VWL oder Neoklassik?" steht auf ihnen geschrieben. Fragen, die sich auch Katharina Keil, Mitorganisatorin und Mitglied im Netzwerk, während ihres Liberal Arts Studiums an der Universität Maastricht stellte. Obwohl die Finanzkrise gerade die Weltwirtschaft erschütterte, änderte sich nichts an den einseitigen Inhalten der Ökonomieseminare. "Niemand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...