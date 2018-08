Komplett aus dem Gemeinschaftlichen heraus organisiert, öffnet das erste jährliche Event für seine Besucher die Türen und vermittelt Eindrücke hinter den Kulissen der innovativen Berliner Blockchain und Startup Szene.

Berlin, welches eine unglaubliche Sammlung an Innovation hinter bekannten Programmierern, Gründern und Akademikern auf diesem Gebiet zentriert, hat sich zu einem der florierendsten Ökosysteme für Blockchain entwickelt. Zu den Projekten die Berlin Ihr Zuhause nennen zählen z.B. die Stiftung Ethereum (Ethereum Foundation), Gnosis, Parity und Ocean Protocol.

Um es in den Worten von Dr. Gavin Wood, Co-Founder und erster CTO von Ethereum, Founder von Parity, Polkadot und der Web3 Foundation zu sagen, Berlin hat einen einzigartigen Gemeinschaftsgeist, welcher zu einem robusten Grundgerüst für die Blockchain Szene geworden ist:

"Berlin: Come for the coffee, stay for the Anarchy. Or is the other way around? Ein Artikel des Guardians über Berlins wachsenden Kryptowährungs- (zu der Zeit nur Bitcoin) Community, machte mich aufmerksam auf einen Ort namens Room77, damals Dreh- und Angelpunkt der Bitcoinszene. Eine 30 Jahre lange Kombination von unglimpflichen Umständen hatte eine Vielzahl an unterschiedlichen Persönlichkeiten angezogen (nicht nur Hipster). Fleißige Risikonehmer, die nichts zu verlieren haben, werden getrieben von opportunistischen Ausblicken. Hinter der Berliner Mentalität steckt viel Ehrgeiz, Misstrauen gegenüber Autoritäten und doch ist man sehr wirklichkeitsnah und offen gegenüber dem Unbekannten.

Google stay away: Berlin will not dance to any tune but its own!

Diese Perspektive ist übereinstimmend mit der von Blockchain und der Web3 Foundation. Geboren aus der Asche von Anzugträgern, welche mit ihren zentralisierten Fehlentscheidungen unsere Gesellschaft in den Abgrund treiben. Inkompetenz und Korruption sitzt im Kern des Establishments. Berlin, sowie Web3, legen die Entscheidung und Verantwortung zurück in Eure Hände, damit wir zusammen etwas Besseres bauen."

Die Berlin Blockchain Community verkündet den Start der Berlin Blockchain Week (BBW), einer gemeinschaftlich organisierten Veranstaltung, welche Ihren Fokus auf die Kommunikation untereinander und die Weiterbildung Ihrer Teilnehmer im Bereich der Blockchain legt. Die BBW findet vom 5. -11. September statt und beinhaltet eine Reihe von Veranstaltungen, welche die führenden Technologie Persönlichkeiten in Berlin zusammen bringen wird.

"Berlin hat eine der ehrgeizigsten und ehrlichsten Blockchain Communities der Welt" sagt Lasse Clausen, Gründer von 1kx, eines weltweit führenden Frühphasen Investitionsfond für Blockchain Technologien. "Die Berlin Blockchain Week wird so einzigartig wie die Community, die sie kreiert hat. Die Berliner Blockchain Community öffnet der Welt Ihre Türen. Jeder ist eingeladen, an diesem öffentlichen Diskurs teilzunehmen."

BBW wurde als offene Veranstaltung für gemeinschatlich geförderte Weiterbildung entwickelt, getragen von lokal ansässigen Blockchain Unternehmen und verankert durch drei während der Woche stattfindenden Konferenzen:

5. September Zero Knowledge Summit Eine bereits ausverkaufte Veranstaltung über "zk-snark" und Blockchain Privacy, gehostet vom ZeroKnowledge podcast.

6. September Dezentral - Eine große Blockchain Konferenz welche die Blockchain Community aus der ganzen Welt in Berlin zusammenbringen wird.

7-9 September ETHBerlin - Hackathon No. 4 der ETH Global Reihe. ETHBerlin steht für Inklusion, Vielfalt, Fortbildung und vor allem für die Weiterentwicklung der Ethereum Community.

Zusätzlich finden eine Reihe von Veranstaltungen statt, welche in Ihrer Größe und Vielfalt so unterschiedlich sind wie Ihre Teilnehmer und Veranstalter selber. So z.B. Rchain3 Rchain Developers Konferenz, oder ein fesselnder Workshop über Token Engineering am Ocean Protocol HQ. Weitere sind die Ethereum Security Unconf at Full Node, Sustainable Everything When blockchain, supply chain, ein "Inclusive Finance" zusammenkommen und noch vieles mehr. Sie können alle Veranstaltungen auf der Website finden.

"Die Berlin Blockchain Week wurde während eines ETHBerlin Meetings geboren. Uns wurde klar, dass wir über den Ethereum Horizont hinaus schauen sollten und uns mit anderen in der Industrie austauschen müssen," sagt María Paula Fernández, PR bei Golem und co-creator von ETHBerlin. "Wir haben uns sofort an die Arbeit gemacht und uns mit allen Teilnehmern des Berliner Ökosystems in einem Slack Channel organisiert und dann die Community selber entscheiden lassen. Und ganz nebenbei entwickelt sich ETHBerlin zu einem der ambitioniertesten Projekte im Space. Gestartet als reiner Hackathon entwickelt es sich nunmehr zu einer Plattform für Fort- und Weiterbildung, mit dem Ziel Tools zu schaffen, die auch nach der Veranstaltung weiter zur Entwicklung beitragen werden. ETHBerlin hat ein Netzwerk von mehr als 7 dApps aufgebaut, welche vor, während und nach der Veranstaltung von unseren Teilnehmern genutzt werden. Wir erhoffen uns so auch die Erschließung neuer Nutzer für das dApps Ökosystem. Wir sind nicht nur da, um der Berliner Blockchain Szene zu helfen, sondern auch um Nutzer an dApps heranzuführen, Blockchain-Schaffende zu vernetzen, Zuschüsse für Initiativen bereitzustellen und vieles mehr."

Die Berlin Blockchain Week wurde erschaffen um als einzigartige Möglichkeit einer der vielfältigsten Tech Communities mit dem Rest der Welt zu vernetzen. Am wichtigsten ist es uns jedoch, in unserer Industrie ein Forum für Diskussion zu schaffen, welches frei von "Störgeräuschen" bleibt und die Menschen in dieser Community näher zusammenbringt. Sie bleibt stets offen für jeden, der nach Berlin kommt und etwas lernen möchte.

