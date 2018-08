München (ots) -



Der TV-Modelwettbewerb für kurvige Frauen



- Ausstrahlung: Donnerstag, 16. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Die Castings sind vorbei und nun geht es für die 17 verbliebenen Kandidatinnen so richtig los, denn das große Umstyling steht an. Aber nicht nur das, die Frauen müssen sich auch bei einem Werbespot-Dreh, einem Portrait-Shooting und einem Walk vor der Jury beweisen.



Ab nun könnte jeder Tag der letzte für die 17 verbliebenen Kandidatinnen sein. Denn, so stellt Jurorin Angelina Kirsch gleich zu Beginn der neuen Woche klar: "Wir suchen hier nicht 17 Curvy Models, sondern EIN Curvy Supermodel!" Jede Woche finden nun gleich zwei Entscheidungen statt und nach jeder müssen diejenigen die Heimreise antreten, die bei Foto-Shootings oder auf dem Catwalk nicht überzeugen konnten.



Mit einer Mischung aus Freude und Nervosität reagieren die Kandidatinnen auf die Ankündigung des Umstylings. Direkt danach geht es für die jungen Frauen zum Potrait-Shooting, um das erste tolle Foto für ihre Model-Sedcard zu bekommen. Doch bereits während des Umstylings kochen die Emotionen hoch, Tränen kullern, Türen knallen und Kandidatin Andy droht mit Ausstieg. Wie wird sie sich letztendlich entscheiden?



Die letzte Chance bei der Jury Punkte zu sammeln ist der "Move-Your-Curves"-Walk. Oliver Tienken schaut besonders kritisch auf den Laufsteg. Der Choreograph hat die Kandidatinnen in einem Catwalk-Coaching auf die Aufgabe vorbereitet und als Perfektionist, erwartet er von jeder Einzelnen, dass sie ihre Kurven vor der Jury elegant in Szene setzt. Doch schon bald zeigt sich, dass einige noch sehr viel mehr Laufsteg-Nachhilfe benötigen...



Über "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig"



Immer mehr renommierte Modemarken produzieren inzwischen Fashion in "großen Größen". Die Branche braucht ständig neue Gesichter und Models mit "Sanduhrsilhouette" haben beste Aussichten auf eine steile Karriere. Mit dem TV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." bietet RTL II ihnen die Chance ihres Lebens und zeigt, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Die Juroren Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken begleiten die Kandidatinnen bei typischen Aufgaben und Herausforderungen aus dem Curvy Model Business. Jede Woche sinkt die Zahl der Hoffnungsvollen, bis im großen Finale für eine von ihnen die Erfolgskurve in ungeahnte Höhen schießt. Doch der Weg zum Sieg ist hart und auch für Curvy Models gilt: Disziplin ist Grundvoraussetzung für eine steile Karriere und nicht jede Kandidatin hat das Zeug zum Model.



