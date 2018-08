Hamburg (ots) -



Deutsche Restaurantbesucher sitzen bei sommerlichen Temperaturen natürlich draußen. Und das am liebsten bequem und schattig. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Online-Reservierungs-Services Bookatable by Michelin unter knapp 700 Restaurantgästen aus Deutschland.



Bei T-Shirt-Wetter sitzen Gäste am liebsten draußen



Der Sommer läuft in diesem Jahr auf Hochtouren und sommerliche Bekleidung ist Pflicht. Das passt dem Großteil der deutschen Restaurantbesucher, denn 89 Prozent der Umfrageteilnehmer sitzen im Sommer am liebsten draußen im Außenbereich. Zumindest, wenn ein Tisch frei ist, sagen 46 Prozent der Befragten. Ein Drittel der deutschen Restaurantgäste setzt sich allerdings erst bei T-Shirt-Wetter ins Freie und auch die Jahreszeit spielt dabei eine Rolle. 40 Prozent der Befragten sitzen meist ab Frühling draußen, also dann, wenn man auch ohne warme Jacke draußen sitzen kann. 16 Prozent nutzen dagegen jede Gelegenheit, um im Außenbereich eines Restaurants sitzen zu können, es sei denn, es gibt keine Sitzplätze mehr oder es regnet. Für 15 Prozent der deutschen Restaurantgäste kommt der Außenbereich zumindest in Frage, sobald die Sonne scheint, unabhängig von den Temperaturen.



Must Haves für einen gelungenen Restaurantbesuch im Freien



Auf die Frage, was sich Gäste beim Restaurantbesuch unter freiem Himmel wünschen, rangiert ein schattiges Plätzchen auf Platz eins. In diesem Sommer schätzen es 66 Prozent der Kulinarik-Fans, nicht in der prallen Sonne sitzen zu müssen. Restaurants, die genügend Sonnenschirme oder andere schattenspendende Alternativen für ihre Gäste bieten, sind damit besonders beliebt. Am zweit wichtigsten sind 61 Prozent der Restaurantbesucher bequeme Sitzmöbel im Außenbereich eines Lokals. Hier achtet die Hälfte der Deutschen, wie auch im Innenraum eines Restaurants, außerdem auf Sauberkeit und Hygiene. Auf Platz 3 folgt die Gestaltung des Außenbereichs, zum Beispiel mit dekorativen Blumen oder Pflanzen. 49 Prozent der Befragten mögen es auch draußen hübsch und gepflegt. Für gut ein Drittel zählt darüber hinaus ein schönes Ambiente, für das etwa Kerzen oder Windlichter sorgen können oder aber ein toller Ausblick auf nahegelegenes Wasser. Besonders wenn die Sonne untergeht, wird zudem die Beleuchtung wichtig. Für 23 Prozent der befragten Restaurantgäste ist gutes Licht Pflicht damit man das Essen und den Gesprächspartner auch sehen kann. Im Falle, dass es trotz Outdoor-Klima doch mal etwas kühler wird, schätzen 18 Prozent der Gäste zudem Heizstrahler im Freien.



Übrigens: Aufgrund der Unbeständigkeit des Wetters, nehmen zwar nicht alle Restaurants Reservierungen für draußen an, fast die Hälfte der Kulinarik-Fans würde sich darüber allerdings freuen. "45 Prozent der Restaurant-Gäste wünschen sich, dass sie bei gutem Wetter einen Tisch für den Außenbereich reservieren können.", so Thomas Bergmann, Regional Director DACH des Online-Reservierungs-Services Bookatable by Michelin. "Die Mehrheit der Gäste versteht aber auch, dass Restaurants dies meist nicht anbieten, da das Wetter jederzeit schwanken kann und Gastronomen ihren Betrieb planen müssen."



Gäste sind sehr hundefreundlich - Rauchen stört knapp die Hälfte



Mehr als 80 Prozent der Gäste haben nichts gegen Hunde beim Restaurantbesuch im Freien. 51 Prozent wünschen sich allerdings, dass die Hunde dabei angeleint werden. 15 Prozent der Gäste mögen hingegen keine Hunde im Restaurant-Außenbereich. Ähnlich tolerant wie gegenüber Hunden sind Restaurantbesucher auch beim Thema Rauchen. 51 Prozent der Befragten finden es in Ordnung, wenn im Außenbereich eines Restaurants geraucht wird, sofern sie den Rauch nicht ins Gesicht bekommen. 37 Prozent der Umfrageteilnehmer in Deutschland empfinden Raucher allerdings auch als störend. Der Geruch sei unangenehm und passiv mitrauchen möchten diese Gäste auch nicht. 12 Prozent der Befragten sind Raucher und finden es deshalb gut, wenn sie im Außenbereich eines Restaurants rauchen dürfen.



Über Bookatable by Michelin



Bookatable by Michelin bringt Restaurants und Gäste an einen Tisch - einfach, lokal und kompetent.



Egal, ob am PC oder mobil via Smartphone mit interaktivem Stadtplan, Gäste finden auf Bookatable by Michelin das passende Restaurant, sortiert nach Stadt, Küchenstil, Beliebtheit oder Preisniveau. User können dort rund um die Uhr sofort reservieren, für jeden Anlass und jedes Budget. Wichtige Informationen wie Öffnungszeiten, Speisekarten, Fotos und authentische Bewertungen anderer Bookatable by Michelin-Nutzer helfen bei der Auswahl der passenden Location. Für Restaurants ist Bookatable by Michelin ein verlässlicher Partner, der Gastronomen hilft, ihre Auslastung zu optimieren und ihren Gästen den bestmöglichen Service zu bieten.



Neben dem Hauptsitz in London ist Bookatable by Michelin auch mit Niederlassungen in Hamburg und Stockholm vertreten. Als Partner von über 20.000 Restaurants in knapp 40 Ländern vermittelt Bookatable by Michelin über drei Millionen Gäste pro Monat.



