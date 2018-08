Die Öl- und Heizölpreise geben am Mittwoch ein Stück nach. Verbraucher können mit bis zu 0,4 Cent bzw. Rappen weniger je Liter Heizöl rechnen als gestern. Eine durchgreifende Entspannung der Heizölpreise lässt allerdings weiter auf sich warten und ist auch nicht in Sicht. Die Nachfrage nach Heizöl steigt dennoch. Saisonale Gründe treten in den Vordergrund. Die Ölpreise an der Londoner Börse tendieren ...

