Die Verbraucherpreise in Großbritannien haben im Juli um 2,5 Prozent zugelegt. Besonders kräftig kletterten die Preise für Kraftstoffe.

Die Inflation in Großbritannien zieht wegen der gestiegenen Ölpreise leicht an. Im Juli legten die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Die Preise für Kraftstoffe kletterten besonders kräftig, Lebensmittel und nicht-alkoholische Getränke verteuerten sich weniger stark. Die Kerninflation, ...

