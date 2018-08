Tierärztin und Vorreiterin auf dem Gebiet Cannabis für Haustiere verstärkt das Team von True Leaf DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd. / Schlagwort(e): Markteinführung/Personalie Tierärztin und Vorreiterin auf dem Gebiet Cannabis für Haustiere verstärkt das Team von True Leaf 15.08.2018 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Tierärztin und Vorreiterin auf dem Gebiet Cannabis für Haustiere verstärkt das Team von True Leaf Dr. Katherine Kramer wird die Entwicklung der neuen medizinischen Cannabis-Produktlinie des Unternehmens für Haustiere leiten VERNON, BC - 15. August 2018 - True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf") (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine pflanzliche Wellness-Marke für Menschen und ihre Haustiere, gibt heute die Bestellung von Dr. Katherine Kramer, DVM, als Gründungsvorsitzende seines veterinärmedizinischen Beirats bekannt. Dr. Kramer, die sich entschieden für die Forschung und den therapeutischen Einsatz von Cannabis bei Tieren einsetzt, ist Medical Director des VCA Canada Vancouver Animal Wellness Hospital und praktiziert seit 16 Jahren Veterinärmedizin. Schon früh in ihrer Laufbahn interessierte sie sich für alternative Behandlungsmethoden und verbindet seither Heilkräuter und Akupunktur mit westlicher Medizin, um eine optimale Gesundheit zu fördern. Dr. Kramers Studien zu Cannabis stützen sich auf den vielen Erfolgen, die ihre Patienten in den vergangenen sechs Jahren erzielt haben. Sie gilt als Vorreiterin auf diesem Gebiet. Lokale und nationale Medien haben über sie berichtet und Dr. Kramer hat sich zu einer Quelle für Tierärzte in ganz Nordamerika entwickelt, die nach Informationen über den Nutzen von medizinischem Cannabis für Haustiere suchen. "Dr. Kramer ist eine wichtige Ergänzung unseres Teams und ihr anerkanntes veterinärmedizinisches Wissen erweitert unser eigenes solides Knowhow in den Bereichen der integrativen Pflege, des Cannabisanbaus und des Marketings", sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. "Ihre Erfahrung mit medizinischem Cannabis für Haustiere wird in unserem Produktentwicklungsprozess von entscheidender Bedeutung sein. Im Laufe der Jahre hat Dr. Kramer spezifische Kenntnisse über die sichere Anwendung, Dosierung und Wirksamkeit von Cannabis bei Haustieren gesammelt. Dieses Wissen wird der Schlüssel zum Erfolg unserer kommenden Cannabidiol-(CBD) -Produktlinie sein, die im nächsten Jahr auf dem Veterinärmarkt eingeführt werden soll." Als Vorsitzende des veterinärmedizinischen Beirats von True Leaf wird Dr. Kramer Tierärzte aus der ganzen Welt für True Leaf anwerben, während das Unternehmen legale und sichere medizinische Cannabisprodukte für Haustiere entwickelt. Sie und ihre Kollegen werden maßgeblich an der Forschung und Entwicklung von CBD-Haustierprodukten bei True Leaf beteiligt sein, wie etwa der Konzeption und Durchführung von unterstützenden Studien und der Ausarbeitung von Aufklärungsprogrammen für Tierärzte und Haustierhalter über die optimale Anwendung von Cannabisprodukten für Haustiere. "True Leaf hat sich in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie für Haustiere als Branchenführer etabliert und zwar weil sich das Unternehmen dazu verpflichtet, dieses Vorhaben richtig anzugehen und Produkte zu entwickeln, die sicher und wirksam sind", sagte Dr. Kramer. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einer Gruppe an führenden Ärzten, die ich zusammenstellen werde, und dem engagierten Team von True Leaf branchenführende therapeutische Haustierprodukte zu entwickeln und an der Spitze der Aufklärung und Forschung in Sachen Cannabis zu stehen. Letztendlich geht es darum, die Liebe, die uns unsere Haustiere schenken, zu erwidern und die Lebensqualität unseren geliebten vierbeinigen Begleiter mit medizinischem Cannabis zu verbessern." Dr. Kramer ist Mitglied der Canadian Veterinary Medical Association (CVMA), des College of Veterinarians of British Columbia, der International Veterinary Academy of Pain Management, der International Veterinary Acupuncture Society und der American Association of Feline Practitioners. Sie ist auch Mitglied der Canadian Association of Veterinary Cannabinoid Medicine (CAVCM), einer Organisation, die mit der CVMA zusammenarbeitet, um Health Canada dazu zu bewegen, die Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) so zu ändern, dass eine zukünftige Einstufung von CBD als ein Tiergesundheitsprodukt (Veterinary Health Product) möglich ist. Dies würde True Leaf die Möglichkeit eröffnen, legale, sichere und qualitätsgeprüfte CBD-Produkte für Haustiere in Kanada auf den Markt zu bringen. Über True Leaf True Leaf ist eine pflanzliche Wellness-Marke für Menschen und ihre Haustiere. True Leaf wurde 2013 gegründet und umfasst zwei wesentliche operative Geschäftsbereiche: True Leaf Medicine Inc. und True Leaf Pet Inc. True Leaf Medicine Inc. befindet sich in der Endphase des Antragsverfahrens auf Erteilung einer Zulassung als Hersteller von staatlich genehmigtem medizinischen Cannabis für den kanadischen Markt. Diese Zulassung steht unter dem Vorbehalt einer Inspektion durch Health Canada, um nach Fertigstellung des True Leaf Campus, der Cannabisaufzuchtanlage des Unternehmens, die derzeit in Lumby (British Columbia) errichtet wird, die Produktion, Herstellung und den Vertrieb von Cannabisprodukten zu ermöglichen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Herbst 2018 abgeschlossen. True Leaf Pet Inc. wurde 2015 gegründet und ist eines der ersten Unternehmen, das weltweit Produkte auf Hanfbasis für Haustiere vermarktet. Das Unternehmen vertreibt zunächst eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfsamenbasis für Haustiere. Die True Hemp-Kausnacks, -Zahnpflegesticks und -Ergänzungsmittel auf Ölbasis für Hunde sind derzeit in 1.800 Ladengeschäften in ganz Nordamerika und Europa erhältlich. www.trueleaf.com Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan Director, Public Relations Paul@trueleaf.com Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358 Ansprechpartner für Anleger: Kevin Bottomley (Kanada) Director und Corporate Relations Kevin@trueleaf.com Mobil: 778-389-9933 Tirth Patel (USA) Edison Advisors tpatel@edisongroup.com Tel: 646-653-7035 Folgen Sie True Leaf twitter.com/trueleafpet facebook.com/trueleafpet instagram.com/trueleafpet Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt "Risk Factors" des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: www.trueleaf.com/pages/investor. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten! 15.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: True Leaf Medicine International Ltd. 32 - 100 Kalamalka Lake Road V1T 9 G1 Vernon (BC) Kanada Telefon: +17783899933 E-Mail: kevin@trueleaf.com Internet: www.trueleaf.com ISIN: CA89785C1077, CA89785C1077 WKN: , A0Q3EE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Canadian Venture Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 714439 15.08.2018

ISIN CA89785C1077 CA89785C1077

AXC0123 2018-08-15/13:10