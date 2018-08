Der Kurs der Gemeinschaftswährung knüpfte an die Kursverluste vom Vortag an und fiel am Mittag auf den tiefsten Stand Juni 2017 bei 1,1310 US-Dollar. Zum Franken zeigt sich der Euro bis kurz nach Mittag vergleichsweise stabil leicht unter 1,13. Wie am Morgen wird er zu 1,1287 Franken gehandelt, kurz vor Mittag stieg er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...