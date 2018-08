Zürich (ots) - Ikea rollt sein Rückkauf-Programm für gebrauchte

Ikea-Möbel in der gesamten Schweiz aus. Dies berichtet die

«Handelszeitung». Zuvor hatte Ikea in Deutschland mit einem

Pilotversuch für Möbel-Rückkäufe Schlagzeilen gemacht. Im Nachbarland

testen fünf von insgesamt 53 Filialen diesen Service. Hierzulande ist

man einen Schritt weiter, der Service wird schweizweit offeriert: «Ab

1. September führen wir die Aktion Zweites Leben in all unseren neun

Schweizer Möbelhäusern ein», bestätigt ein Ikea-Sprecher.



Das Unternehmen liess die Rückkauf-Idee von Januar bis März 2018

im Möbelhaus Spreitenbach testen: «Der Pilotversuch verlief

erfolgreicher als gedacht; die rückverkaufte Möbel-Menge entsprach

dem Doppelten unserer Erwartungen», heisst es bei Ikea Schweiz. Auf

der Fläche konnte man die Occasionen schnell losschlagen: «Nach

durchschnittlich zwei Tagen waren die zurückgebrachten Artikel wieder

verkauft.»



Innerhalb der Ikea-Welt führten zwar ab 2015 schon andere Länder

wie Frankreich, Belgien oder Japan Rückkauf-Modelle ein, doch

technologisch sieht sich der hiesige Ableger in führender Position:

«Das Schweizer Modell ist insofern besonders und neuartig, als unsere

Kunden via Online-Tool den Preis für die Möbel fast punktgenau und

transparent vorab in Internet ermitteln können.» Beim Programm

Zweites Leben werden Kunden für ihre alten Ikea-Möbel mit

Ikea-Gutscheinen entschädigt.



